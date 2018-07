 Paul McCartney retourne sur la scène du fameux «Cavern Club» 

Le chanteur et musicien de 76 ans a offert une prestation exclusive, jeudi, au Cavern Club - le bar à vin où les « Fab Four » ont joué dans les premières années du groupe mythique.

Quelque 270 admirateurs se sont massés dans une pièce étouffante pour entendre Paul McCartney après avoir fait la file pour des entrées gratuites à la billetterie Echo Arena à la suite de l'annonce de la prestation.

« Liverpool. Cavern. Ce sont des mots qui vont très bien ensemble », a dit le chanteur en ouverture.

Paul McCartney a joué de la guitare et du clavier pour une prestation qui a duré près de deux heures.

Il a interprété des classiques des Beatles tels que « Love Me Do », « I Saw Her Standing There » et « Get Back », de même que des pièces de son nouvel album « Egypt Station ».

Gina et Paul Magee ont demandé congé pour l'occasion, et leurs patrons ont été sympathiques à leur cause.

« Cela arrive une fois dans une vie, non? Je ne crois pas qu'il reviendra au Cavern », a fait valoir Paul Magee.

Paul McCartney a parlé de ses souvenirs et de ses camarades - et a demandé aux gens dans l'assistance de ne pas prendre de photo.

« Il y a tant d'années, nous sommes venus ici et avons joué, et nous ignorions si nous avions un quelconque avenir. Nous avons été OK », a-t-il affirmé.

« Revenir ici avec mes camarades et toute mon équipe et tout mon équipement, c'est merveilleux », a ajouté l'ex-Beatle.