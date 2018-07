Le premier enregistrement de Bowie aux enchères

Un démo de David Bowie, enregistré alors qu'il n'avait que 16 ans et sous le nom de David Jones, sera mis aux enchères à Londres.

On espère en tirer 10 000 livres (17 250 $).

Celui-ci aurait été retrouvé... dans un panier à pain, par David Hadfield, batteur et impresario du tout premier groupe de Bowie, The Konrads, selon The Guardian.

Hadfield serait retombé sur cette relique alors qu'il remplissait des boîtes en vue d'un déménagement.

Le vieux panier de pain se trouvait dans une pièce au-dessus d'un garage en compagnie de photos, d'affiches promotionnelles, de lettres et de factures.