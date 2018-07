L'album de Taylor Swift Fearless certifié diamant

Associated Press New York

Le président et chef de la direction du label Big Machine Records, Scott Borchetta, a surpris la chanteuse après son spectacle de dimanche avec une plaque indiquant que son album Fearless avait été vendu à dix millions d'exemplaires.

Taylor Swift avait déjà reçu six nouvelles plaques de la Recording Industry Association of America, ce qui inclut sa triple certification platine pour son plus récent album, Reputation.

La fin de semaine dernière, la jeune chanteuse est devenue la première femme à offrir trois spectacles consécutifs au stade MetLife à East Rutherford, dans l'État du New Jersey.

Avec ses six dates à ce stade, Taylor Swift se mesure aux records de Bruce Springsteen et de Bon Jovi pour le plus grand nombre de concerts dans cette salle de spectacle.