 Leonard Cohen sur l'Allée des célébrités canadiennes 

Les responsables de l'institution torontoise ont également annoncé lundi l'intronisation des médaillés olympiques Tess Virtue et Scott Moir; de l'astronaute à la retraite Chris Hadfield; des comédiens Seth Rogen et Evan Goldberg; de l'actrice et chanteuse Andrea Martin; de l'auteur-compositeur-interprète Andy Kim; et de l'homme d'affaires et philanthrope Jimmy Pattison.

La cérémonie aura lieu en décembre, à l'occasion du 20e anniversaire de l'Allée.

Chaque lauréat recevra une bourse de 10 000 $ à remettre à l'organisation de son choix.