Koriass dévoile «l'éléphant dans la pièce»

Le clip de la chanson Éléphant, signé Vincent RC du collectif Les Gamins, est une sorte de Jour de la marmotte de fin du monde où Koriass est en proie à une grande angoisse. Entre deux réveils épouvantés dans une chambre de motel, on voit entre autres le rappeur se découvrir des stigmates au torse, creuser une tombe, se faire viser à la carabine par un garçon, découvrir une scène d'accident, se faire menotter par des policiers et fuir devant les phares d'une voiture.

«Leave me alone, laissez-moi dans les décombres, laissez-moi seul pour creuser ma tombe, laissez-moi préparer la fin du monde», rappe l'artiste sur cette chanson dont il a écrit le texte (les arrangements sont l'oeuvre de Philippe Brault et Ruffsound).

On se rappellera qu'en juin 2017, le rappeur avait annulé toutes ses activités professionnelles «pour des raisons familiales». Il sera de retour le 14 septembre avec un album intitulé La nuit des longs couteaux, qui paraît sur son étiquette, Disques 7ième Ciel.