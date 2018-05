Urbania Musique voit le jour

Urbania crée un nouveau média, Urbania Musique, dont le site web sera lancé le 31 mai. Les internautes y trouveront du contenu québécois et international.

Le site diffusera des «rencontres improbables entre musiciens» (Autour du jukebox, coproduction avec l'ADISQ et le Fonds RadioStar, qui existe depuis 2016), comprendra un espace pour les débats entre mélomanes et proposera «une vue imprenable sur les coulisses des grands et des petits événements (du show de taverne jusqu'à Osheaga)», indique le communiqué.

Rappelons que le magazine Urbania existe depuis 2003. On pourra accéder au site à l'adresse www.musique.urbania.ca.