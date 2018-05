Yes Mccan se sépare de Dead Obies

Yes Mccan, né Jean-François Ruel, quitte son groupe Dead Obies, annonce-t-il mercredi matin sur Facebook.

Voir la publication Facebook: https://www.facebook.com/yesmccan/

C'est sans lui que Dead Obies se produira le weekend prochain au festival Santa Teresa et aux FrancoFolies en juin. Et c'est en solo que Yes Mccan donnera un spectacle le 3 juillet au Beachclub de Pointe-Calumet.

À la fin de la diffusion de la série à succès Fugueuse, où il interprétait le personnage de Damien, Yes Mccan a sorti une chanson solo intitulée Désirée. Il sortira un premier album en août avant de partir en tournée.

Avec Fugueuse, Yes Mccan s'est fait connaître du grand public.

«Ce n'est pas une annonce facile à faire pour moi, compte tenu que j'ai passé les 7 dernières années de ma vie à bâtir un projet plus grand que nature qui m'a fait passer d'un amateur à un pro, d'un enfant à un homme et qui a transformé des amis en des frères pour toujours», écrit Yes Mccan sur Facebook.

«Une chose me facilite la tâche énormément ce matin: c'est de savoir que le groupe poursuit l'aventure en concert et prépare un album qui sera probablement meilleur que tout ce qu'on a pu sortir jusqu'ici.»

Dead Obies a été révélé en 2013 lors du concours des Francouvertes. Le groupe avait pris la deuxième place derrière les Hay Babies.

Membre de Dead Obies, Jo Rocca a aussi lancé un album solo en décembre dernier, alors que Snail Kid fait partie du groupe Brown.

Sinon, le groupe est complété de 20Some, O.G. Bear et le beatmaker VNCE.