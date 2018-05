Prise de son: LaF remporte Les Francouvertes

LaF remporte Les Francouvertes

Après Loco Locass en 2000 (devant Les Cowboys Fringants!), LaF est la deuxième formation rap à remporter le concours Les Francouvertes.

Le public et le jury ont préféré LaF au duo punk CRABE et à Lou-Adriane Cassidy. Cette dernière a néanmoins un extrait écrit par Philémon Cimon, Ça va ça va, et elle est en pourparlers avec l'équipe de DTC/Grosse Boîte (Coeur de pirate, Émile Bilodeau).

LaF est composé de trois MC (Bkay, Mantisse et Jah Maaz) et de trois beatmakers (BNJMN. LLOYD, Oclaz et BLVDR). Le groupe - inspiré par le rap nineties et le rap français - avait la foule du Club Soda de son côté.

Le rap de LaF est «en phase avec la vie» de ses membres montréalais, qui se sont rencontrés au collège Notre-Dame. «C'est un médium groovy qui nous permet de nous exprimer.» Résultat: des textes réfléchis et positifs portés par des musiques énergiques et plutôt lumineuses.

Après un premier album et un EP sorti l'automne dernier, LaF prépare un autre minialbum pour l'automne.

«Les Francouvertes ont été une expérience bénéfique, mais très stressante», avoue Justin Boisclair, alias Bkay.

Consultez la page Bandcamp de LaF: lafamillemtl514.bandcamp.com/album/jello

Événement-bénéfice: Concert pour l'école Joseph-François-Perrault

Joseph François-Papineau, c'est l'école primaire à vocation musicale du parc Lafontaine. Vendredi, des anciens élèves de renom et leurs amis (Milk &Bone, Dear Criminals, Ariane Moffatt, Martine St-Clair, Pierre Lapointe) se réunissent pour présenter un concert-bénéfice à la Maison Symphonique. Le but: amasser des fonds pour bâtir une salle de concert annexée à l'école JFP. Le public pourra entendre l'Orchestre symphonique et le Choeur de Joseph-François-Perrault sous la direction d'Éric Levasseur et Pascal Côté.

Consultez la page de l'événement: www.fondationjfp.com/le-grand-concert-jfp