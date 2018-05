Alfa Rococo: remixer ma vie

David Bussières et Justine Laberge ont eu deux filles entre la sortie de Nos coeurs ensemble (2014) et celle du tout récent L'amour et le chaos. Ce quatrième disque reflète leur perspective de nouveaux parents en exprimant l'importance du moment présent et en prenant le parti de l'espoir. «Je trouve que la pochette [signée Noémie Darveau] témoigne bien de ça, explique David: on est assis sereinement devant la fin du monde...» «Mais la fin du monde, il y a un peu de rose dedans», complète Justine. En tout cas, l'apocalypse n'aura jamais été aussi dansante.

La chanson qui leur a donné envie de faire ce métier

Café Robinson de Marie-Jo Thério

«Moi, ç'a été long avant que je sache ce que je voulais faire dans la vie, dit Justine. C'est David qui m'a amenée à la musique. Je me souviens d'un disque de Marie-Jo Thério, La maline, que j'ai écouté en boucle. Sa voix était tellement libre que ça m'a allumée.»

Give It Away de Red Hot Chili Peppers

«Moi, ce qui m'a donné le feu sacré de la guitare, c'est Red Hot Chili Peppers, dit David. J'ai appris à jouer de la guitare avec Blood Sugar Sex Magic.»

Une chanson qui les a inspirés pendant la réalisation de l'album

Outside de Tender

«On a écouté beaucoup de musique pendant le processus de création, surtout au début parce que plus ça va, plus on sait où on s'en va et moins on veut de questionnements», amorce Justine. «Grâce aux plateformes de streaming, j'ai découvert un groupe britannique, Tender. Sur sa chanson Outside, il y a un mélange organique de vraie batterie et de guitare avec de l'électro. Je m'en suis inspiré pour trouver le juste équilibre entre ces deux éléments», poursuit David, qui a réalisé le nouvel album du duo.

Une découverte musicale récente qui les emballe

«On se rend compte qu'on écoute beaucoup de jeunes Français: Petit Biscuit, Møme, Fakear, Superpoze... Et il y en a un autre, Kid Francescoli, avec la chanson Moon. C'est vraiment un peu lounge. À l'heure de l'apéro, quand les enfants jouent ensemble, ça flotte, c'est cool.»

La chanson qui décrit le mieux le fait d'être parent

Tout arrive de feu Ève Cournoyer

Les deux musiciens ont déjà collaboré avec la chanteuse montréalaise, qui s'est donné la mort en 2012. «Lui, il l'a jouée [Tout arrive] et moi, je l'ai chantée souvent, mais on n'était pas parents dans ce temps-là, affirme Justine. Je l'ai réentendue il n'y a pas si longtemps et ça m'est rentré dedans. Il y a un bout: "Va, ma fille, la vie t'attend." C'est sûr qu'on ne la voyait vraiment plus de la même façon... C'est la première fois qu'en tant que parents, il y avait une chanson qui venait jouer dans ces zones-là.»

La nouvelle chanson dont ils sont le plus fiers

L'amour et le chaos

«Étonnamment, même si c'est la chanson-titre, c'est la dernière qu'on a faite», révèle David. «On avait le titre de l'album avant la chanson, ajoute Justine. À ce moment-là, on avait déjà notre idée de ce qu'on voulait dire, donc c'était comme le point final.» «On est aussi contents, car elle s'est faite assez vite, complète David. C'est doublement satisfaisant, car il y a eu moins de souffrance et plus de gratification.»

La chanson qu'ils ont toujours envie de rejouer

Lever l'ancre

«C'est un genre de classique pour nous. On aime ça la jouer et on sait que la réaction du public est super. Ça marche tout le temps. Comme on aime faire des shows et voir les gens embarquer, c'est toujours un plaisir de faire cette chanson-là», dit la moitié masculine du duo, qui a désormais le luxe de piger parmi un répertoire de quatre albums pour ses spectacles.