Marie Mai se joint à Spectra et evenko

Marie Mai se joint au label Spectra pour la sortie de son prochain album et avec le promoteur evenko pour la production de ses spectacles.

L'auteure-compositrice-interprète en a fait l'annonce, ce matin, lors d'une conférence de presse qui a eu lieu au Centre Bell.

Lors de cette conférence, la chanteuse a dévoilé une nouvelle chanson, Empire. De plus, un nouvel album sera offert aux fans le 28 septembre prochain.

Marie Mai montera sur la scène du Centre Bell le 15 février 2019. Les gens de Québec pourront venir applaudir la star au Centre Vidéotron le 2 mars 2019.

Spectra et evenko sont deux entités sous la propriété du groupe CH. Spectra représente notamment Vincent Vallières, Philippe Brach et Patrice Michaud. L'agence de spectacles d'evenko compte dans ses rangs les Robby Johnson, Yoan, Brigitte Boisjoli et Anthony Kavanagh.

En avril dernier, Marie Mai a annoncé son départ des Productions J, avec qui elle était depuis sa sortie de Star Académie en 2003.

Marie Mai a vendu 400 000 exemplaires de ses cinq albums. La star québécoise a rempli le Centre Bell à 12 reprises et a remporté 10 Félix.

Depuis la sortie de son dernier album, M, en 2014, Marie-Mai a eu un enfant avec le directeur musical David Laflèche.

L'artiste désire être reconnue davantage comme une auteure-compositrice-interprète. Elle a apporté des changements à sa carrière pour «être le capitaine de son bateau».