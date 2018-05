Véronic DiCaire: 100 voix à l'OSM

Avec Véronic DiCaire comme invitée à la série OSM POP, les spectateurs ont eu la chance d'entendre hier soir les grandes voix qui ont marqué les dernières décennies. Édith Piaf, Beyoncé, Lady Gaga, Ginette Reno, Céline Dion et Isabelle Boulay ont été imitées par la talentueuse Franco-Ontarienne. Voici un résumé de ce spectacle présenté de nouveau ce soir et demain soir à la Maison symphonique.

MARIAGE RÉUSSI ?

En compagnie de Véronic DiCaire, le chef d'orchestre Simon Leclerc et les musiciens de l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM) ne visitent pas l'univers d'un artiste comme ils ont l'habitude de le faire. Cette fois-ci, ce sont plusieurs univers qui se chevauchent, et c'est malheureusement une des grandes failles de ce spectacle. Même si le talent d'imitatrice de DiCaire est toujours aussi frappant et flagrant, le public ne ressent pas de grandes émotions dans cet enchaînement d'extraits de chansons connues. De Barbara à Coeur de pirate en passant par Marie-Élaine Thibert et Dalida, le spectateur est entraîné d'un monde musical à l'autre. Il y a bien des moments magiques dans ce concert, mais ils sont souvent trop courts pour que nous puissions pleinement les vivre.

LE MAILLON FAIBLE

Les premiers segments du spectacle ne sont pas les plus captivants. Même si Véronic DiCaire maîtrise bien ses imitations de Coeur de pirate, Sandra Dorion ou Lara Fabian, le public reste plutôt tiède devant ces extraits de chansons. Il constate bien tout le réel talent de l'imitatrice... mais sans plus. Même la partie consacrée au cinéma ne reçoit pas un accueil plus chaleureux, sauf Skyfall d'Adele qui, avec l'OSM, est sublime.

LE SEGMENT QUI « POP »

La deuxième moitié du concert est la plus intéressante. Véronic DiCaire offre deux segments qui connaissent toujours un bon succès dans ses spectacles, soit celui des chanteuses pop et celui des divas. Pour les amateurs de stars comme Queen B et Lady Gaga, c'est assez jouissif d'entendre Firework, Single Ladies, Born This Way et Chandelier interprétés par les 82 musiciens d'un orchestre. L'imitatrice offre de superbes performances vocales qui ressemblent à s'y méprendre aux originales. Comme le chante si justement DiCaire en imitant Pink, ce segment est Perfect to me. Nous en aurions d'ailleurs pris bien plus. C'est à partir de ce moment - plus précisément lorsque Véronic DiCaire dit la célèbre phrase de Britney Spears It's Britney Bitch - que la fête s'invite enfin dans la Maison symphonique.

SON SENS DE L'HUMOUR

Une des qualités de cette artiste de la scène est son sens de l'humour. Par chance, elle l'utilise tout au long de la soirée, ce qui permet aux spectateurs de rire à plusieurs reprises. Entre chaque extrait, elle se permet quelques blagues, entre autres à propos de « son band », c'est-à-dire les musiciens de l'OSM. Parmi les bons moments, il y a celui où elle chante les paroles de La danse des canards sur l'air de L'aigle noir. Et le plus gros fou rire de la soirée s'est fait entendre lorsqu'elle a interprété la chanson grivoise La p'tite grenouille. Dans la Maison symphonique, faut le faire ! Même Véronic DiCaire n'a pas pu garder son sérieux en chantant les paroles, dont « J'en ai pour une semaine à me frotter le bout d'la graine ».

DIVAS QUÉBÉCOISES

Il y a quelques années, Céline Dion et René Angélil ont pris l'imitatrice sous leur aile. Ils ont notamment produit son spectacle Voices à Las Vegas. C'est aussi Véronic DiCaire qui assure la première partie de Céline Dion, entre autres l'été prochain en Asie. Dans chaque spectacle, la Franco-Ontarienne fait plaisir au public en imitant sa « marraine ». C'est encore le cas à la Maison symphonique de Montréal. Dans le joli segment des « divas », elle chante notamment avec brio My Heart Will Go On. Et au rappel, elle a reçu une ovation grâce à son imitation de Ginette Reno avec Je ne suis qu'une chanson. Une belle fin à ce concert POP de l'OSM. Après la tournée avec Céline Dion, Véronic DiCaire reviendra avec un nouveau spectacle, qui sera présenté dès le mois de novembre à Québec.