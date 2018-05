Kanye West aime tout le monde... y compris Trump

D'ailleurs, il ne faut pas oublier que le milieu du hip-hop n'est pas très à gauche lui-même, souligne M. McEwen. «La logique de droite est présente dans le hip-hop depuis toujours. Dans le hip-hop commercial, on est beaucoup dans un discours d'enrichissement, un phénomène très individualiste.»

Philosophe... ou mercantile?

Après une période creuse, Kanye West semble investi d'une nouvelle mission. Dans une entrevue avec le designer d'intérieur Alex Vervoordt, il a d'ailleurs révélé qu'il écrivait un livre de philosophie, tout en déclarant: «I don't wish to be number one anymore, I wish to be water.» Sur Twitter, il invite les gens à appeler quelqu'un et à lui dire qu'ils l'aiment.

Et si toute cette affaire n'était qu'un gros coup commercial? Même s'il met le doigt sur un bobo, sa prise de position aura-t-elle des répercussions autres que sur les ventes de son prochain opus, qui sortira le 1er juin? Ce week-end, il a lancé en ligne le single Ye vs. The People, un rap à deux voix où T.I. et lui exposent leurs points de vue - diamétralement opposés - sur la situation. Et où le MC étale ses ambitions... présidentielles: «I know Obama was heaven-sent/But ever since Trump won, it proved that I could be president».

«Il fait de la philosophie... en direct sur Twitter et sans éditeur! Mais en analysant ce qu'il dit, j'ai surtout l'impression que c'est une grosse campagne médiatique!», conclut M. McEwen.