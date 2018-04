Renee Wilkin: remixer ma vie

Interviewée entre deux tournages de l'émission Tout le monde aime (animée par Sonia Benezra), où elle chante dans le house band, Renee Wilkin s'apprête à se produire au Ministère, le 25 avril. Elle y interprétera des reprises tirées de son album Soul 67 et des pièces de son répertoire. La finaliste de La voix II montera aussi sur la scène du Centre Vidéotron le 13 mai avec Yvan Pedneault et Jérôme Couture, ex-candidats du concours télévisé avec qui elle continue de tourner dans le Britishow, consacré à la pop et au rock britanniques.

La chanson qui lui rappelle son enfance

Ensorcelée de Daniel Bélanger

«En fait, tout l'album Les insomniaques s'amusent. Mon père écoutait ça. Je me rappelle qu'on avait la cassette et que je demandais qu'on la mette dans l'auto quand on allait au chalet. Il a une voix très ronde, chargée; ses mélodies étaient peu communes, il y avait même un peu d'électro... Je ne pense pas qu'à l'époque j'étais consciente que c'est ce que j'aimais, mais je me rappelle que je chantais Sèche tes pleurs dans les premiers concours que j'ai faits.»

La chanson qui lui a donné envie de faire ce métier

Fallin' d'Alicia Keys

«Il y a un album qui a fait que je me suis mise à faire de la soul; c'est Songs in A Minor d'Alicia Keys. J'étais au début de mon secondaire et j'avais fait tout l'éventail de ce qui est commun: Alegría, les chansons de Céline Dion... Mais c'est avec cet album-là que j'ai plus développé l'aspect soul, un genre qui ne jouait pas du tout chez moi. [...] Je me suis mise à triper là-dessus. Je regardais ses influences et je me suis mise à écouter Stevie Wonder, Lauryn Hill, mais c'est cet album que j'ai écouté en premier.»

Sa chanson soul préférée, outre cells sur Soul 67

Higher Ground

«Stevie Wonder, c'est mon préféré. Honnêtement, j'ai de la misère à choisir une de ses chansons. Peut-être Higher Ground ou Do I Do... Je pense que c'est aussi avec ça que j'ai découvert tout l'aspect groove. Dans le son que je fais sur scène, je veux entendre la section rythmique. Et son timbre de voix est tellement nonchalant; il chante avec son coeur. J'ai toujours essayé de m'inspirer de ça.»

Une interprétation qui l'a marquée

I Gotta Find Peace of Mind de Lauryn Hill

«Ça a changé ma façon de voir l'interprétation. Ça doit être la chanson la moins chantée ever. Je ne me rappelle plus quel âge j'avais quand je l'ai vue [à l'émission MTV Unplugged], mais j'ai réalisé que, des fois, ce n'est pas nécessaire d'en faire tant. Je pense que l'émotion passe dans le timbre de la voix. Des fois, c'est carrément détaché de la technique vocale. Ça, c'est un bon exemple: on sait que Lauryn Hill peut chanter incroyablement bien, mais là, elle fait juste dire ses émotions.»

La chanson dont elle est la plus fière

Stronger

«Probablement parce que c'est la première où j'ai assumé mon côté auteure-compositrice-interprète. Veux, veux pas, quand on sort d'une grosse affaire comme La voix, on est beaucoup associé au côté interprète. [...] J'ai écrit autant les paroles que la mélodie [composée avec son premier réalisateur, Gautier Marinof]. [...] On a sorti l'album, je la chantais en spectacle, ça réagissait bien, mais, par après, on a fait une vidéo live piano-voix et c'est probablement la chanson qui a généré le plus d'engouement.»

La chanson de Corneille qui lui a donné envie de travailler avec lui

[Corneille assure la direction artistique du prochain album de Renee Wilkin, à paraître en 2019.]

«C'est une ballade acoustique. On dirait que je me suis reconnue dans les feels, la façon dont il chante. On avait même envisagé que je la refasse... Quand son album [Parce qu'on vient de loin] est sorti, je l'ai beaucoup écouté. Je trouvais que c'était un de ceux qui, en français, réussissaient à garder ça soul.»