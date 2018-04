 Shania Twain animera les Canadian Country Music Awards 

La chanteuse country ayant grandi à Timmins, en Ontario, a accepté d'animer la soirée, qui se tiendra le 9 septembre à Hamilton.

Elle acceptera également le prix Génération des CCMA pour sa contribution à l'industrie de la musique country.

Cet honneur n'a été remis qu'une seule autre fois dans le passé, à la chanteuse américaine Taylor Swift, qui s'était présentée pour accepter le trophée en 2012.

Shania Twain a longtemps été une favorite des CCMA, obtenant sa première nomination dans la catégorie de la révélation de l'année en 1993.

Une décennie plus tard, elle a dominé la cérémonie grâce à son album Up!, récoltant sept nominations dans les principales catégories, dont deux dans celle du vidéoclip de l'année.

Bien que les nominations de cette année ne soient pas attendues avant le 11 juillet, il est possible que Shania Twain devienne encore une fois l'une des favorites de la soirée.

Son plus récent album, Now, est paru en septembre et marquait son retour en studio après 15 ans sans album complet de nouveau matériel.

Shania Twain se prépare par ailleurs à amorcer sa première tournée internationale depuis de nombreuses années. Elle commencera par des concerts à Vancouver les 5 et 6 mai, avant de passer par la majorité des grandes villes canadiennes, puis de se tourner vers les États-Unis, l'Europe et l'Australie.

Elle sera au Centre Bell, à Montréal, le 26 juin, puis au Centre Vidéotron, à Québec, le 28.

La chanteuse a suscité la controverse au cours du dernier week-end, après avoir affirmé qu'elle aurait appuyé Donald Trump si elle avait pu voter aux États-Unis.

Le journal britannique The Guardian a publié une entrevue dans laquelle Shania Twain est citée disant: «Bien qu'il ait été choquant, il me semblait honnête.»

Après avoir été critiquée par certains de ses admirateurs, elle a publié des excuses sur Twitter, disant regretter de ne pas avoir répondu à la question avec davantage de contexte, ajoutant qu'elle n'a «pas de croyances morales en commun avec le président actuel».

Elle a expliqué que la question l'avait prise par surprise et qu'elle est «passionnément contre la discrimination sous toutes ses formes».