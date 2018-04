Les Rolling Stones bien entourés

Les Rolling Stones ont prolongé leur tournée No Filter et donneront 14 concerts au Royaume-Uni et sur le continent européen de mai à juillet prochains.

Mais ce qui impressionne, c'est l'envergure des artistes qui réchaufferont la salle pour les papys du rock.

Le quatuor a en effet recruté Liam Gallagher et Florence + the Machine pour les précéder sur scène à Londres.

L'ex-leader d'Oasis jouera avant eux au London Stadium le 22 mai, alors que Florence Welch ‒ qui, rappelons-le, sera la tête d'affiche du festival Osheaga le 5 août ‒ sera leur «invitée spéciale» le 25 mai.

Les icônes du rock, qui ont fait environ 10 millions de dollars par spectacle lors de la série de concerts de l'an dernier, ont recruté les très cotés The Vaccines et Elbow, les vétérans de The Specials, Richard Ashcroft (ex-The Verve) et James Bay pour leurs autres dates à venir au Royaume-Uni.