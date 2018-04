Écrire comme Leonard Cohen

L'écriture a été transformée en polices d'impression à partir de lettres et de notes manuscrites. Ces polices peuvent être téléchargées et utilisées «à des fins personnelles seulement», prévient-on sur le site.

Leonard Cohen a déjà comparé son processus de composition à un «ours qui trouve une ruche (...): je m'enfarge dedans et je reste coincé, et c'est délicieux et c'est horrible et je suis dedans et ce n'est pas très élégant et c'est malhabile et c'est très douloureux, et pourtant c'est aussi un peu inévitable».

Les responsables du projet ajoutent que ces polices ont été créées afin d'inspirer les musiciens. Utiliser l'écriture courante d'auteurs-compositeurs influents aide l'imagination à se développer, croient-ils.

Se sentir comme Bowie, Cobain, Cohen, Gainsbourg et Lennon est peut-être entièrement le fruit de l'imagination, peut-on lire sur le site, «mais c'est en plein ça le but».

https://www.songwritersfonts.com/