Tournées nostalgie

La nostalgie des années 90 se porte bien. Énième preuve: deux groupes rock qui ont connu leur heure de gloire dans cette décennie, Bush et Stone Temple Pilots (ce dernier ayant survécu à son leader Scott Weiland), reprennent le chemin de la scène pour une tournée en «plateau triple» avec The Cult.

Pour éviter toute guerre d'ego, l'ordre d'apparition des trois formations changera à chacune des 20 dates de la tournée, baptisée Revolution 3.

Autre groupe marquant des années 90, Counting Crows a annoncé hier qu'il se lançait dans une tournée nord-américaine pour les 25 ans de son premier album, August and Everything After.

Toujours mené par Adam Duritz, qui a gardé ses dreads noirs, le groupe pourra piger dans un répertoire de sept albums, bien au-delà du succès de 1993 qui l'a fait connaître, Mr. Jones.

Ces deux tournées passeront par Toronto, mais pas par Montréal. Stone Temple Pilots jouera par contre au Rockfest de Montebello.