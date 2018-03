À chacun sa Céline Dion

«En 2012, mon père a été hospitalisé plusieurs mois, et je voyageais entre Montréal, Sherbrooke et Lac-Mégantic. Cette année-là, Parler à mon père était numéro 1. J'écoutais donc cette chanson qui tournait sans arrêt à la radio, et chaque fois, les paroles me rendaient très émotive. Mon père est décédé en décembre 2012. J'ai toujours aimé Céline, mais cette chanson a pris une place importante dans mon coeur.»

«Cette chanson évoque l'esprit d'un cabinet de curiosités, un univers de rêveries, de petits objets simples et de secrets d'amour! La beauté des mots, la merveilleuse mélodie, l'interprétation juste et raffinée où Céline raconte une belle histoire intimiste où l'amour prend tout son sens... Je suis souvent touché aux larmes lorsque j'écoute Ma chambre!»

«Quand les hommes vivront d'amour est parmi mes trois chansons québécoises préférées. C'est certain qu'Arcade Fire, Godspeed You! Black Emperor et Simple Plan nous auront mis sur la mappe, tout comme Céline Dion.»

Vos 10 chansons préférées

Vous avez été nombreux (plus de 200) à répondre à la question: quelle est votre chanson préférée dans le répertoire de Céline Dion? Voici vos choix.

1. Pour que tu m'aimes encore 1995

Auteur-compositeur: Jean-Jacques Goldman

«Cette chanson évoque tellement mes souvenirs d'enfance! La mélodie m'emporte encore aujourd'hui.» - Marie-Josèphe

2. L'amour existe encore 1991

Auteur: Luc Plamondon, compositeur: Richard Cocciante

«Quand j'écoute L'amour existe encore, j'ai toujours un frisson et la gorge nouée d'émotion. Tellement puissante!» - Hélène

3. Ma chambre 1987

Auteur: Jean-Pierre Ferland, compositeur: Daniel Mercure

4. My Heart Will Go On 1997

Auteur: Will Jennings, compositeur: James Horner

«Même si on l'a entendue 1 million de fois, ça reste ma chanson préférée.» - Roger

5. S'il suffisait d'aimer 1998

Auteur-compositeur: Jean-Jacques Goldman

6. On ne change pas 1998

Auteur-compositeur: Jean-Jacques Goldman

7. The Power of Love 1993

Auteurs-compositeurs: Gunther Mende, Candy DeRouge, Jennifer Rush et Mary Susan Applegate

«Cette chanson représente à elle seule la force, le talent et la maîtrise vocale de Céline.» - Yann

8. Les derniers seront les premiers 1995

Auteur-compositeur: Jean-Jacques Goldman

9. It's All Coming Back to Me Now 1996

Auteur-compositeur: Jim Steinman

10. Encore un soir 2016

Auteur-compositeur: Jean-Jacques Goldman