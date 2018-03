 Les musiciennes veulent être reconnues pour leur talent d'auteures-compositrices 

«Jamais nommée dans la catégorie auteur-compositeur-interprète non plus après cinq albums où j'ai écrit et composé la presque totalité des chansons», a écrit Ariane Moffatt sur Twitter.

«Jamais nommée non plus [...] en 20 ans de carrière et six albums», a renchéri Catherine Durand.

Dans une entrevue accordée au média français RTL Girls, Coeur de pirate avait déploré qu'aucune femme n'avait été finaliste pour le Félix de l'auteur-compositeur de l'année en 10 ans.

Cette année, Klô Pelgag est devenue la première musicienne à remporter un prix dans cette catégorie depuis Francine Raymond, il y a un quart de siècle.

Jointe par La Presse, l'ADISQ a préféré ne pas faire de commentaires.

Ariane Moffatt et Coeur de pirate étaient par ailleurs réunies sur la scène du Gesù hier soir dans le cadre du dernier de la série de spectacles consacrés à Leonard Cohen sous la supervision de Li'l Andy. Elles ont interprété les classiques de l'album Songs of Leonard Cohen.