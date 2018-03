 Prise de son: Loïc April, Too Many Zooz et Zen Bamboo 

À la une: Loïc April

Loïc April a travaillé en publicité comme rédacteur, mais il voulait être maître de son écriture et d'un projet: son premier album, qui sort vendredi sur le label Bonsound. «C'est mille fois plus trippant que vendre des chars», lance-t-il. Ses chansons sont intensifiées par du rock tous azimuts (post-punk, shoegaze) et un souci d'accrocher l'oreille. «En français», ajoute le jeune homme dont les parents ont quitté Ottawa pour le Bas-Saint-Laurent afin que leur fils grandisse dans la langue du gala de l'ADISQ. Loïc April aspire à «faire de la chanson pop mélodique et intelligente». Il assume son intérêt pour le groupe Slowdive... et pour Françoise Hardy. Pour ses textes, Loïc April a pu compter sur «une encyclopédie», Philippe B. Loïc April est particulièrement fier du mariage paroles et musique de sa chanson Fais de ma tête un jouet. L'arrivée d'un artiste humble, autodidacte et doué comme Loïc April sera salutaire pour la scène musicale émergente du Québec. Loïc April se produira par ailleurs au Festival Santa Teresa en mai.

Consultez la page de l'artiste: www.bonsound.com/fr/artiste/loic-april

Phénomène: Too Many Zooz

C'est en jouant dans le métro de New York que Too Many Zooz s'est fait connaître. Sa musique qui fusionne le jazz, le hip-hop et le funk s'est même rendue jusqu'aux oreilles de Beyoncé qui a demandé au groupe de collaborer à son album Lemonade. Après une prestation remarquée au dernier Festival de jazz, Too Many Zooz revient à Montréal pour se produire à l'Astral samedi soir.

Consultez le site de l'artiste: http://toomanyzooz.com

À découvrir: Zen Bamboo

Le quatuor saint-lambertois a lancé La mort, extrait de Volume 3: Carrière solo (l'avant-dernier d'une série de quatre EP), qui sortira le 13 avril. On y sent une très forte influence des Pixies, mais le résultat s'avère somme toute rafraîchissant avec le texte en français. Groupe à découvrir, Zen Bamboo rappelle aussi Malajube et The Strokes.

https://www.facebook.com/ZenBamboo/