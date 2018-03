 Le chanteur du Bataclan dénigre les élèves de Parkland 

Plus de 1,5 million de personnes ont participé samedi aux États-Unis au March For Our Lives, organisé après la fusillade dans une école secondaire de Parkland, en Floride, qui a fait 17 morts le 14 février. Ces rassemblements sont les plus importants du pays en au moins deux décennies.

Mais pour Jesse Hughes, le chanteur du groupe américain, les survivants de ce massacre se servent de la mort de leurs camarades et professeurs pour éviter d'aller en cours.

Dans une série de messages postés au cours du week-end sur Instagram, il s'en est aussi pris à l'une des figures de proue du mouvement, la jeune Emma Gonzalez, traitée de «menteuse».

Il s'était déjà fait remarquer pour ses commentaires provocateurs après les attentats de Paris en novembre 2015, qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés.

«En tant que survivant d'une fusillade de masse, je peux vous dire de mon expérience directe que tous ceux d'entre vous qui manifestez et qui manquez les cours, vous insultez la mémoire de ceux qui ont été tués et vous m'insultez moi et tous les adorateurs de la liberté par vos actions», a écrit le chanteur de 45 ans.

Il a également posté une fausse photo d'Emma Gonzalez, une adolescente rescapée de Parkland, déchirant un exemplaire de la Constitution des États-Unis. Selon lui, elle représente «l'horrible visage de la trahison» et une «survivante de rien du tout».

Jesse Hughes, partisan affiché du président Trump, a également partagé un cliché qu'il a accompagné d'une légende considérant les manifestations d'«actions de ces jeunes malavisés et communistes diaboliques».

Le groupe avait bénéficié d'une grande sympathie après les attentats - 90 personnes sont mortes au Bataclan - mais les propos du chanteur avaient entraîné l'annulation de sa participation à deux festivals à l'été 2016.

Jesse Hughes a également été écarté de la salle de spectacles parisienne lors de sa réouverture en 2016 pour avoir suggéré que les agents de sécurité de la salle étaient complices des djihadistes, et que des musulmans célébraient à l'extérieur du bâtiment pendant l'attaque.

Sa dernière diatribe contre les élèves a provoqué une levée de boucliers sur Twitter, certains internautes appelant notamment au boycottage de sa musique.