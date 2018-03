 Céline Dion: nos ex-«célinologues» se souviennent 

Son premier album anglo est Unison. L'offensive est lancée en 1990 au Canada anglais, mégasuccès national à la clé. Or, le premier vrai succès international vient deux ans plus tard avec un album intitulé Céline Dion et vendu à plus de 5 millions d'exemplaires. Love Can Move Mountains, If You Asked Me To, Beauty and the Beast... Céline est partie pour la gloire planétaire.

Céline Loves René

On se souvient que la relation amoureuse entre Céline et René avait été longtemps occultée jusqu'à ce que... en 1993, une déclaration de la chanteuse, écrite à son manager dans la pochette de l'album The Colour of My Love, vende la mèche. Un simple appel téléphonique de La Presse à son hôtel new-yorkais suffit: au bout du fil, Céline consulte René, et hop! le lendemain, la confidence est publiée...

Le 17 décembre 1994, Céline et René se marient à la basilique Notre-Dame, à Montréal, obtenant ainsi le «seal de Dieu», expression passée à l'histoire, afin de légitimer les liens sacrés de leur union.

Couvert par les médias québécois comme on l'aurait fait pour une grande cérémonie monarchique au Royaume-Uni, ce mariage religieux avait tout de la symbolique royale. Interviewé sur le parvis de l'église, Luc Plamondon l'avait clairement observé: «S'il nous faut une princesse au Québec, je préfère que ce soit Céline plutôt que Lady Di ou Caroline de Monaco», m'avait-il dit. La réception qui s'est ensuivie dans un grand hôtel montréalais en avait tout le faste et la démesure, soyez-en assurés!

Céline, superstar mondiale

Au-delà de la couverture d'innombrables événements locaux, je réalise des reportages pour La Presse à l'étranger au cours des années suivantes: Washington, New York, Boston, on en passe. Nous vivions ensemble cette aventure surréaliste et je restais en contact permanent avec René Angélil.

Début 1993, nous prenons le même avion que la chanteuse pour la capitale américaine, Céline va y chanter dans le cadre d'une célébration officielle précédant la prestation de serment de Bill Clinton. Le nouveau président des États-Unis et sa femme Hillary avaient apprécié, idem pour le couple vice-présidentiel que formaient Al et Tipper Gore.

Sur scène devant public, sur les plateaux de télé, à la radio ou en studio, la chanteuse avait la rigueur des grands athlètes: concentrée, perfectionniste, totalement investie dans ses performances. À son égard, Angélil était béat d'admiration. Un jour, sur le plateau new-yorkais de Good Morning America, auquel j'avais eu accès, Céline avait entonné un de ses mégatubes.

Le mari-imprésario s'était exclamé sans retenue: «Tabarnak qu'elle chante! Jamais je n'aurais pensé réaliser avec elle mes rêves les plus fous.»

Durant ce même séjour américain de l'hiver 1995, nous étions à bord d'une limousine, Céline racontait sa première expérience avec Jean-Jacques Goldman, dans le contexte de l'album D'eux. Elle avait confié qu'une telle rencontre artistique ne serait plus jamais possible, tellement ç'avait été magique avec le fameux musicien et parolier français.

À l'étranger, l'accès à la chanteuse aurait pu être beaucoup plus restreint pour les médias montréalais; ce ne fut jamais le cas. On se souviendra que Kim Jakwerth, directrice américaine des relations avec les médias pour SonyUSA, ne semblait pas du tout apprécier tous ces accès de La Presse à Céline, avalisés par René Angélil...

Ç'avait été le cas au Caesars Palace, en avril 1997. À l'aube de son installation à Las Vegas, Céline était toujours heureuse de me parler, dans sa loge s'il vous plaît. Tard dans la nuit après le spectacle de sa tendre moitié, René m'avait alors invité avec quelques Québécois à déguster des mets chinois, le tout arrosé de montrachet.

Sans conteste, Céline était devenue une reine de la pop, ses opus studio Falling Into You (1996) et Let's Talk About Love (1997) avaient chacun dépassé les 30 millions d'exemplaires physiques vendus.

La tournée Let's Talk About Love démarre au Fleet Center de Boston à la fin de l'été 1998. Le coup d'envoi de cette tournée est surréaliste! En peignoir, Céline se présente aux médias après son spectacle, livrant ses impressions de la soirée à quelques représentants des grands réseaux américains éberlués parce qu'ils étaient encerclés par une légion de journalistes québécois venus à la rencontre de leur superdiva. Cabane à sucre, quand tu nous tiens!

Quoi qu'il en soit, jamais un tel succès de masse n'avait été atteint par un artiste originaire du Québec, exploit d'ailleurs inégalé. J'en ai été le témoin jusqu'à la toute fin du millénaire, lorsque Céline Dion s'est produite au Centre Bell avant de faire une pause prolongée. Les récits subséquents de la célinologie appartiennent à d'autres scribes, à commencer par mon (retraité) collègue Alain de Repentigny.