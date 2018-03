Une nouvelle image pour Christine and the Queens

Émilie Côté

La Presse La Presse Suivre @emicote

Il faut parler du retour de Chris et non de celui de Christine and the Queens. C'est du moins ce que l'on peut conclure de l'affiche coup-de-poing dévoilée hier, qui annonce quatre spectacles d'envergure à la fin de l'année, à Los Angeles, Londres, New York et Paris.