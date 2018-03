Le Freak entre à la bibliothèque du Congrès américain 

L'hymne disco Le Freak, le succès Rythm is Gonna Get You, du groupe Miami Sound Machine et Footloose, extrait de la bande originale du film du même nom, vont à leur tour entrer aux archives de la bibliothèque du Congrès américain.

En sélectionnant 25 nouveaux enregistrements mercredi pour ses archives, la vénérable institution située à Washington préserve ainsi les copies originales d'oeuvre musicales mais aussi d'émissions de radio ou de télévision, ayant marqué l'histoire.

> Voir la vidéo de Le Freak

Parmi les heureux élus à passer à la postérité, le titre Le Freak, du groupe Chic sortie en 1978, l'un des plus gros tubes de la musique disco.

«Malgré la "mort" supposée de la disco, Le Freak de Chic est devenu un incontournable des réceptions de mariage, des bande originales de films et des discothèques», a salué l'institution américaine qui fait fonction, aux États-Unis, d'archives nationales.

Sortie en 1987, la chanson Rythm is Gonna Get You, de Gloria Estefan - née à Cuba - et son groupe de l'époque Miami Sound Machine, avait trouvé son public.

La chanson «a réussi à créer une fusion des rythmes qui a illustré les cultures musicales de notre Cuba natal et de notre pays d'adoption, les États-Unis», a déclaré Gloria Estefan dans un communiqué.

«C'est donc une récompense avec une signification particulière pour nous», s'est félicitée la chanteuse.

Footloose, chanson interprétée et coécrite par Kenny Loggins, a eu un succès retentissant avec la présence du titre sur la bande originale du long métrage éponyme, sorti en 1984 et racontant l'histoire d'une ville américaine très religieuse qui interdit la danse.

Elle «reste aujourd'hui profondément emblématique des années 80 - amusante, stimulante et, à sa façon, un peu rebelle», a expliqué la bibliothèque du Congrès.

Autres titres préservés: (We're Gonna) Rock Around the Clock, de Bill Haley & His Comets, une chanson rock sortie en 1954 et la bande originale du film musical The Sound of Music sortie en 1965.

Parmi les autres enregistrements sélectionnés, l'album Calypso (1956) de Harry Belafonte, le titre My Girl de The Temptations, I Left My Heart in San Francisco, de Tony Bennett et The Gambler, interprété par la légende de la country Kenny Rogers.

La bibliothèque du Congrès accueille aussi dans ses archives l'album hip-hop Raising Hell, sorti en 1986 de Run-DMC, signe de la popularité grandissante du rap.