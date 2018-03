Prophets of Rage au Rockfest

Émilie Côté

La Presse La Presse Suivre @emicote Tradition oblige, une personne colorée improbable a dévoilé la programmation du Rockfest, qui revient à Montebello du 14 au 16 juin. L'enthousiaste France Castel a annoncé la venue en Outaouais de Weezer, A Day To Remember, Godsmack, Lamb of God et Jimmy Eat World.

Le rap s'immisce dans la programmation métal et punk-rock avec DJ Yella (N.W.A.), Brown et le groupe Prophets of Rage, qui réunit trois membres de Rage Against The Machine - Tom Morello, Brad Wilk, Tim Commerford - ainsi que B-Real de Cypress Hill, puis Chuck D et DJ Lord de Public Enemy.