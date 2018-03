Marie Mai quitte Productions J

La chanteuse Marie Mai n'a pas renouvelé son contrat avec Productions J, a appris La Presse. Agent libre, elle cherche activement la compagnie de production qui gérera sa carrière et lancera son prochain album.

L'auteure-compositrice-interprète a choisi de quitter la maison de production avec qui elle était depuis sa sortie de Star Académie en 2003. La boîte de Julie Snyder s'occupait de sa gérance et de ses spectacles.

«Au début de l'année, alors que son contrat était échu, elle leur a annoncé qu'elle ne le renouvellerait pas. C'est aussi simple que ça, a expliqué Junior Bombardier, relationniste de Marie Mai. Elle n'a pas encore signé avec une autre maison de disques. Elle en rencontre plusieurs avant de prendre une décision.»

Junior Bombardier mentionne également qu'aucun contrat de disque ne la retient à Musicor, avec qui elle a vendu plus de 400 000 exemplaires de ses cinq albums. «Actuellement, elle est libre, autant du côté du spectacle que du disque», ajoute le relationniste de chez Roy et Turner.

Productions J a confirmé la nouvelle à La Presse: «Nous souhaitons tout le succès à Marie. Nous l'aimons beaucoup et nous savons qu'elle a du talent. Nous avons quand même réalisé de belles choses avec elle», a mentionné Louis Noël, directeur exécutif. Il rappelle que l'artiste a rempli le Centre Bell à 12 reprises et a remporté 10 Félix. Plus de 1,5 million de spectateurs ont vu Marie Mai en spectacle, soit en salle ou lors d'un festival.

À la fin du mois de janvier, Yoan avait aussi annoncé qu'il quittait Productions J pour produire lui-même son deuxième album, dont un premier extrait, Sans fin, tourne depuis quelques semaines.

Parmi les artistes toujours sous contrat de gérance avec Productions J, il y a Ludovick Bourgeois, Travis Cormier, Kevin Bazinet et Mario Cyr.

«Productions J se repositionne pour se concentrer sur la production audiovisuelle et de spectacles, comme Occupation double, Danser pour gagner à V», ajoute Louis Noël. Il mentionne que d'autres projets sont en développement avec des diffuseurs différents. «Dans le cadre de sa restructuration, Productions J délaisse progressivement ses activités, non rentables, dans le domaine de la gérance d'artistes du monde musical.»

À ce propos, l'équipe de Marie Mai a répondu: «Nous sommes désolés d'apprendre cette restructuration. Après 15 ans de collaboration, nous leur souhaitons sincèrement le meilleur pour le futur.»

Le plus récent album de Marie Mai, M, remonte à 2014. Entre-temps, elle s'est séparée de son mari Fred St-Gelais, avec qui elle a collaboré sur tous ses albums. Désormais en couple avec le réalisateur et directeur musical de La voix David Laflèche, la chanteuse avait dit en entrevue à La Presse qu'elle savait que son sixième opus était attendu.

«Je sais que mon prochain album va être très important, que les gens vont l'attendre et qu'ils se demandent déjà si ça va être meilleur que lorsque je travaillais avec Fred, avait-elle dit en riant. Donc, c'est sûr qu'avant de sortir un album, je veux m'assurer que j'ai vraiment fait un grand travail sur moi, entre autres comme auteure, et c'est ce que je fais.»

- Avec la collaboration de Stéphanie Vallet, La Presse