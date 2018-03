 Les Grammys font appel à Time's Up pour lutter contre le sexisme 

La Recording Academy, instance des professionnels américains de la musique organisatrice des Grammy Awards, a nommé lundi une responsable du mouvement de lutte contre le harcèlement Time's Up pour diriger une mission sur l'inclusion féminine dans l'industrie musicale.

Agence France-Presse New York

Plusieurs artistes féminines avaient également dénoncé les commentaires du président de la Recording Academy, Neil Portnow, sur la nécessité pour les femmes de «passer à la vitesse supérieure» si elles voulaient être plus nombreuses à être récompensées.

«L'industrie musicale fait face à de nombreux défis - de combattre les discriminations qui sont anciennes jusqu'à s'assurer que les femmes sont présentes et respectées dans le milieu», a déclaré dans un communiqué Mme Tchen, qui dirige l'équipe juridique de Time's Up.

Cette campagne a été lancée en janvier par des actrices de Hollywood pour lutter contre le harcèlement sexuel dans l'industrie du spectacle dans la foulée de l'affaire Weinstein, et pour promouvoir l'égalité entre hommes et femmes.

L'avocate dirige le cabinet Buckley Sandler à Chicago et a également présidé le Conseil des femmes et des filles de la Maison-Blanche, une instance créée par l'administration Obama pour promouvoir la cause des femmes dans les décisions gouvernementales.

M. Portnow, qui a fait face à des appels à sa démission, a salué sa nomination.

«La Recording Academy peut faire davantage pour refléter ce qui existe actuellement; nous pouvons aider l'industrie afin qu'elle devienne la communauté inclusive que nous souhaitons qu'elle soit --une responsabilité que le directoire et moi-même prenons au sérieux», a-t-il indiqué dans un communiqué.

Selon l'Académie, la mission dirigée par Mme Tchen sera chargée de faire des recommandations sur la façon de mieux intégrer les «communautés sous-représentées», notamment dans le choix des récompenses et lors de la cérémonie annuelle.