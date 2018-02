 Prise de son: des voix féminines dignes de mention 

Des voix féminines dignes de mention

Charlotte Day Wilson a lancé l'EP Stone Woman vendredi dernier. Le doux mélange de folk et de R&B qui soutient la voix de la chanteuse torontoise nous plonge entre le rêve et la réalité.

Au Québec, il faut souligner la sortie de l'album Daïva de Stephane Moraille, dont la voix a rendu célèbre Bran Van 3000. La Montréalaise a consacré la dernière décennie à sa carrière d'avocate, mais la voilà de retour en musique. Elle chante en anglais et en créole, sur des airs soul, haïtiens et pop. Sa musique viscérale brasse de l'air. Elle fait à la fois réfléchir et danser.

Pour annoncer la sortie de son album Dirty Computer le 27 avril, la fougueuse Janelle Monáe en a dévoilé deux extraits. Elle rend hommage à Prince sur Make Me Feel et privilégie un registre rap sur Django Jane. C'est avec vulnérabilité que Monáe traitera de l'identité sexuelle et culturelle sur son troisième opus. Attention, l'afrofuturisme (animé par Black Panther) ne fait que commencer...

Vendredi soir, Helena Deland sera en spectacle à la Sala Rossa. En attendant notre entrevue avec elle, publiée dans les prochains jours, écoutez son plus récent extrait ensorcelant, Take It All.

À suivre: Les Québécois à SXSW

Pop Montréal tentera de mieux faire connaître Pierre Kwenders, Motel Raphaël, Tika, Bodywash ainsi que Common Holly au festival South by Southwest, qui aura lieu à Austin, au Texas, du 9 au 18 mars. De son côté, M pour Montréal y mettra en vitrine Le Couleur, Milk & Bone, Lisa LeBlanc et Anemone. D'autres formations québécoises seront néanmoins présentes à SXSW, dont Men I Trust, Ought et Zen Bamboo. Certains méritent par ailleurs d'être mieux découverts ici avant de l'être à l'étranger, notamment le groupe électro-rock francophone Automelodi ainsi que la formation dite «emo-math-rock» Gulfer, dont le premier album sort vendredi.