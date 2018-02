 Allégations d'inconduites sexuelles : Hedley dénoncé sur les réseaux sociaux 

Des allégations anonymes

Depuis le début de la semaine, une personne qui utilise le pseudonyme @_cndnpsycho sur Twitter a envoyé plusieurs messages au groupe canadien Hedley en expliquant qu'elle n'était plus une grande admiratrice de la formation: «C'est dommage que vous ayez merdé et que Jake [le chanteurJacob Hoggard] soit un sale type.» Elle a en outre incité les femmes qui avaient vécu des histoires d'inconduites sexuelles de la part des musiciens à s'exprimer haut et fort en utilisant le mot-clic #outhedley2K18. Elle affirme quant à elle que le chanteur «a déjà touché [s]es fesses lorsqu'[elle prenait] un verre avec eux et qu'il avait trouvé ça hilarant». Son message a été entendu et de nombreuses femmes, souvent sous le couvert de l'anonymat, ont raconté leur expérience. Plusieurs d'entre elles disent qu'elles étaient mineures lors des événements allégués.

Le groupe dément

Hier après-midi, le groupe a brisé le silence et répondu aux allégations sur sa page Facebook. Il a d'abord applaudi le mouvement #moiaussi et les discussions qu'il provoque. «Nous croyons que ces conversations sont particulièrement importantes dans l'industrie de la musique, où les femmes n'ont pas toujours été traitées avec le respect qu'elles méritent», peut-on lire. La formation qualifie toutefois de «non fondées» et «non validées» les allégations publiées à son propos sur les réseaux sociaux. Si les membres du groupe admettent qu'ils ont jadis vécu un mode de vie qui «incorporait certains clichés du rock and roll», ils affirment «qu'il y a une ligne qu'ils n'ont jamais franchie». Le groupe conclut qu'il reconsidérera certaines étapes à venir.

Les répercussions

Habitué des prix Juno, Hedley est en lice pour trois prix (groupe de l'année, prix du public et album pop de l'année) au prochain gala, qui aura lieu le 25 mars à Vancouver. La formation devait également y offrir une performance musicale. Cependant, devant les allégations d'inconduites sexuelles, les organisateurs ont annoncé hier après-midi «qu'après avoir examiné consciencieusement la situation et discuté avec les membres du groupe», celui-ci n'allait pas s'y produire. Pour l'instant, le quatuor garde tout de même ses trois sélections.