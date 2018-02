 Allégations d'inconduite sexuelle: Hedley ne jouera pas aux Juno 

Dans un communiqué publié sur Facebook, la formation qualifie les récentes allégations d'inconduite sexuelle visant ses membres de «non fondées». Les membres ont choisi ce moyen de communication pour répondre aux allégations impliquant de jeunes fans qui ont circulé sur Twitter au cours des derniers jours.

Les musiciens de Vancouver ont reconnu que, «dans le passé», ils ont adopté «un style de vie incorporant certains clichés du rock n' roll».

Toutefois, ils assurent qu'«il y a toujours eu une ligne» à ne pas franchir et qu'ils «ne l'auraient jamais franchie».

Le groupe formé du leader Jacob Hoggard et des musiciens Dave Rosin, Tommy Mac et Jay Benison est en lice dans trois catégories au prochain gala des prix Juno, dont choix du public, groupe de l'année et album pop de l'année.

Hedley devait aussi offrir une prestation lors de l'événement télévisé, mais le numéro a été retiré du programme à la suite d'une «décision commune» entre les artistes et les organisateurs.

Dans le communiqué, le groupe présentement en tournée à travers le Canada soutient qu'il «évalue ses prochaines démarches».

«Nous admirons le courage des personnes qui ont dénoncé en racontant leurs histoires, et nous comprenons que tous ensemble, en tant qu'individus et en tant que société, on peut et on doit faire mieux face à ce problème», peut-on lire dans la déclaration.

«Toutefois, si nous devons avoir une discussion constructive, ouverte et honnête, nous devons accepter et respecter le fait qu'il y a au moins deux côtés à chaque histoire. Les récentes allégations à notre endroit, publiées sur les réseaux sociaux, sont tout simplement sans fondement et non pas été confirmées. Nous espérons que les gens gardent en tête le contexte dans lequel ces accusations non fondées ont été faites avant de porter un jugement envers nous en tant qu'individus ou en tant que groupe», ajoute-t-on dans le communiqué.

Cette déclaration fait suite à une vague d'allégations publiées sur Twitter par des utilisateurs anonymes qui allèguent avoir vécu des rencontres inappropriées avec le groupe. Certains internautes réclamaient d'ailleurs que l'organisation des prix Juno retire Hedley de sa liste d'artistes invités.