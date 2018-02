 Deux enfants de Johnny Hallyday contesteront le testament 

Deux des enfants du chanteur Johnny Hallyday, David Hallyday et Laura Smet, vont contester en justice le testament de leur père, qui confierait l'ensemble de ses biens et de ses droits d'artiste à son épouse Laeticia, a-t-on appris auprès de leurs avocats.

Laura Smet a demandé à ses avocats «de mener toutes les actions de droit» pour contester ces dispositions prises en vertu du droit de Californie où l'artiste résidait une partie de l'année avec son épouse Laeticia et leurs deux filles adoptives Joy et Jade, toutes deux mineures.

David Hallyday, le demi-frère de Laura Smet, sera «codemandeur» dans cette procédure, selon son propre avocat, Jean Veil, joint par l'AFP.

«J'ai choisi de me battre», a écrit Laura Smet dans une lettre adressée post mortem à son père et transmise à l'AFP par l'intermédiaire de ses avocats.

«J'ai appris, il y a quelques jours, que tu aurais rédigé un testament nous déshéritant totalement David et moi», écrit l'actrice. «J'aurais préféré que tout cela reste en famille, malheureusement, dans notre famille c'est comme ça», ajoute-t-elle.

Plus grande star du rock français, Johnny Hallyday est décédé à 74 ans le 6 décembre des suites d'un cancer. Il avait quatre enfants: David, l'aîné, dont la mère est la chanteuse Sylvie Vartan, Laura Smet née de son union avec l'actrice Nathalie Baye, et Jade et Joy adoptées avec sa dernière femme Laeticia.