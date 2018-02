Les Nations unies de Lara Fabian

(NEW YORK) Sans la moindre promotion médiatique, Lara Fabian a fait salle comble au Beacon Theatre de New York au début de la semaine dernière. La Presse a eu accès aux coulisses du légendaire théâtre de l'Upper West Side, où la plus québécoise des chanteuses belges a amorcé sa nouvelle tournée mondiale

17 h: Test de son

Lara Fabian fait son entrée sur la scène du Beacon Theatre. De la console, installée au centre du parterre de la magnifique salle Art déco, un technicien crie des instructions aux musiciens... en suédois. Rendue célèbre auprès du public québécois grâce à ses ballades en français, Lara Fabian s'est tournée vers la Mecque de la musique pop - la Suède - pour recruter son nouveau producteur musical. Et ça s'entend.

Les premières notes de la répétition générale révèlent un son électro-pop plus actuel - celui de son quatrième opus en anglais, Camouflage, sorti en octobre dernier. Pas de guitares sur scène, mais plutôt trois claviers, une batterie et des percussions.

«Je dis toujours en rigolant: "On ne met plus de pantalons à pattes d'éléphant, donc on ne devrait plus faire de la musique des années 70 ou des années 90"», expliquera plus tard en entrevue la femme de 48 ans.

«J'appartiens à une catégorie de chanteurs qui sont issus des années 90 avec un style spécifique: les chansons à large spectre, les notes impressionnantes. Ce n'est plus vraiment ça aujourd'hui. On peut encore aller coller deux, trois contre-sol sur un album dans son ensemble, mais ce n'est plus obligatoire d'être dans la démonstration, le "showcase". C'est le fun d'évoluer avec notre époque.»

Alors que le test de son tire à sa fin, les techniciens expérimentent avec une machine à fumée. Lara Fabian craint d'abîmer sa voix. Après un long débat, la chanteuse tranche: «Pas de fumée, les gens iront voir Beyoncé pour ça!»