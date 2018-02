 Décès du compositeur et musicien Jóhann Jóhannsson 

Jóhann Jóhannsson, le compositeur nommé aux Oscars et réalisateur des trames musicales des films Prisoners, Sicario et Arrival, tous des films du cinéaste québécois Denis Villeneuve, est mort à l'âge de 48 ans.

«Aujourd'hui, nous avons perdu un ami qui était l'un des plus talentueux musiciens et l'une des personnes les plus intelligentes que je connaisse», a écrit Husom sur la page Facebook de l'artiste.

Jóhann Jóhannsson a remporté un Golden Globe en 2015 et reçu une nomination aux Oscars pour la trame sonore The Theory of Everything, sorti en 2014, et mettant en vedette l'acteur Eddie Redmayne dans le rôle du physicien Stephen Hawking.

Jóhannsson avait également reçu une nomination pour la trame de Sicario. Son travail sur Arrival, autre film de Denis Villeneuve, sorti en 2016, lui avait permis de décrocher des nominations aux Golden Globes, BAFTA et aux Grammy.

Jóhannsson a aussi à son compte de nombreux albums solos, notamment Fordlandia et Orphee.