 John Mellencamp au Panthéon des auteurs-compositeurs 

Le Panthéon a confié à l'Associated Press, mardi, qu'Allee Willis, qui a coécrit la comédie musicale The Color Purple de même que la chanson I'll Be There For You - l'indicatif de la populaire série télévisée Friends -, sera aussi intronisé lors de la cérémonie du 14 juin, aux côtés de l'auteur-compositeur country Bill Anderson et de l'auteur de succès nommés aux Grammy et aux Emmy Steve Dorf.

L'intronisation de Jermaine Dupri arrive un an après que Jay-Z est devenu le premier rappeur à faire son entrée au Panthéon. Il a coécrit plusieurs succès, notamment We Belong Together et Always Be My Baby de Mariah Carey, Burn d'Usher et The First Night de Monica. Il a également lancé ses propres albums hip-hop et est devenu un auteur-compositeur et producteur populaire à Atlanta lorsqu'il a lancé l'étiquette So So Def, lançant les carrières de Jagged Edge, Kriss Kross, Bow Wow, Xscape et plusieurs autres.

Les auteurs-compositeurs sont admissibles à l'intronisation après 20 ans de carrière.

John Mellencamp a été intronisé au Panthéon du rock'n'roll il y a une décennie et a écrit plusieurs classiques, dont Jack and Diane, Hurt So Good et R.O.C.K. in the U.S.A..

Alan Jackson, qui a fait son entrée au Panthéon du country l'an dernier, est un auteur-compositeur respecté depuis le lancement de son premier album en 1990. Il a eu 26 chansons au sommet des palmarès Billboard country.

Robert «Kool» Bell, Ronald Bell, George Brown et James «JT» Taylor de Kool & the Gang seront aussi intronisés au Panthéon.