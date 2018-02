 John Mellencamp pose un genou par terre en solidarité avec Black Lives Matter 

L'auteur et compositeur a interprété le chant funèbre Easy Target au fil duquel on entend les paroles «In the street and the gutters/ The cotton fields in this land/ Here's an easy target» («Dans la rue et les gouttières/Les chants de coton dans ce pays/Voilà une cible facile».

À la fin de sa performance, John Mellencamp a posé un genou par terre et a brandi son poing droit en l'air.

Cette chanson est tirée de l'album Sad Clowns & Hillbillies, qui est sorti l'an dernier.

L'ancien quart-arrière des 49ers Colin Kaepernick a initié cette pratique de s'agenouiller pendant l'hymne national américain pour dénoncer les iniquités raciales et le profilage présent dans les corps de police. Le président américain Donald Trump a vertement critiqué le mouvement, lançant que les joueurs qui s'agenouillent pendant l'hymne national devraient être renvoyés.

«Poser un genou par terre était simplement un moyen de dénoncer les injustices raciales et sociales», a fait valoir John Mellencamp à l'Associated Press. «Malheureusement, ce mouvement a été politisé par l'administration en place. La chanson est simple et la contestation est pure.»