Les Spice Girls seraient près d'un retour

Frédéric Murphy

Les Spice Girls avaient laissé filer le 20e anniversaire de leur premier album, Spice (sorti en septembre 1996), sans arriver à s'entendre sur les modalités d'un retour à l'avant-scène. Un an et demi plus tard, les cinq « filles épicées » seraient plus près que jamais du but, rapporte The Sun.