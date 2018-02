 Le rappeur Loud fait une percée prometteuse en France 

«Bonsoir, tout le monde, je m'appelle Loud. Je viens de Montréal. C'est la première fois que je suis à Paris.»

Au pied de la scène, une grosse centaine de fans. Au fond, près du bar, des gens de l'industrie: tourneurs, distributeurs, journalistes, maisons de disques en quête d'une nouvelle sensation... Nous sommes à La Boule noire, petite salle bien connue du quartier Pigalle. Et tous sont venus voir le jeune rappeur québécois, qui donnait en début de semaine deux concerts à guichets fermés à Paris.

Il s'appelle Loud, de son vrai nom Simon Cliche-Trudeau. Et il fait présentement un petit buzz dans le milieu rap en France.

Sa chanson 56 K, sortie l'an dernier, a été vue près de deux millions de fois sur YouTube, avec 65 % des visionnements venant de l'Hexagone.

On comprend mieux pourquoi le public parisien connaissait par coeur les paroles des chansons 56 K, Nouveaux riches et Devenir immortel (et puis mourir), mardi soir.

Évidemment, les médias français l'ont tout de suite repéré. La plupart des sites spécialisés ont annoncé, dès décembre, les concerts parisiens du rappeur québécois, à commencer par Booska-p, une référence rap en France. Plus récemment, le blogue Backpackerz et le magazine culturel Les Inrocks ont ajouté leur grain de sel, le présentant comme «l'étoile montante du rap au Québec» et « le rappeur québécois que toute la France attendait ».

De quoi faire monter les attentes, la pression et les enchères pour ce jeune homme de 29 ans, qui n'a toujours pas de label officiel en France, mais sans doute pas pour longtemps.