Justin Timberlake dans l'oeil de Kim Gingras

De NSYNC à aujourd'hui

En tant que membre du boys band NSYNC, Justin Timberlake se démarquait déjà par son adresse en tant que danseur. «Quand tu es dans un groupe, tu es un peu plus limité, observe Kim Gingras. Ils dansaient toujours ensemble et il faut que tout le monde soit capable de faire les mouvements.» Mais en lançant sa carrière solo en 2002, plus question de simplifier les chorégraphies ou de s'effacer dans l'homogénéité d'un groupe. «En n'ayant plus de limites, il a pu se pousser beaucoup plus et se développer», soutient Kim. Elle signale la griffe «très classe» qui s'est dégagée de son style de danse au fil du temps. Durant sa dernière tournée, cite-t-elle en exemple, ses danseurs et lui étaient vêtus de complets Tom Ford sur scène. Son style vestimentaire et son style de danse sont «toujours super bien faits et très réfléchis».

L'expérience Filthy

À la suite d'une audition à Los Angeles pour laquelle elle avait été présélectionnée, Kim Gingras a reçu l'appel lui annonçant qu'elle serait l'une des six danseuses qui apparaîtraient dans le plus récent vidéoclip de Justin Timberlake, Filthy. Durant le tournage de trois jours, «Justin était très présent», raconte-t-elle. La complexité du projet, mettant en vedette un robot créé par capture de mouvements, a nécessité un travail de plus longue haleine. «Ma partie préférée, c'est le moment de création, exprime la danseuse montréalaise. Tu joues, tu t'amuses avec la chorégraphie et, quand l'artiste est là avec toi, c'est super le fun.» La pop star s'est donné la peine d'apprendre le nom de tous ses danseurs et Kim a reçu un message personnalisé à son domicile une fois le projet bouclé. «Ce n'est vraiment pas tous les artistes qui font ça.»