 Des chanteuses accusent le président des Grammy de sexisme 

Agence France-Presse New York

Après la cérémonie des Grammys, organisée dimanche à New York, le président, Neil Portnow, avait déclaré que «les femmes qui ont la créativité dans leur coeur et leur âme, qui veulent être musiciennes, (...) ingénieures, productrices, et faire partie de cette industrie au niveau de l'encadrement» devaient «passer à la vitesse supérieure».

Il évoquait le fait que peu de femmes avaient obtenu des récompenses lors de la cérémonie.

Dans les catégories principales comme dans celles concernant la pop, le rock, le R&B, le rap ou la country, soit une vingtaine au total, un seul prix est allé à une femme ou un groupe féminin: la Canadienne Alessia Cara, sacrée révélation de l'année.

Les commentaires de Neil Portnow ont été très mal pris, notamment par la chanteuse Pink, connue pour son féminisme.

«Les femmes passent à la vitesse supérieure depuis la nuit des temps», a-t-elle écrit dans une lettre ouverte à Portnow, postée sur son compte Twitter.