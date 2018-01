Grammy: Bruno Mars éclipse le rap

Sur le tapis rougeAu récent gala des Golden Globes, le noir dominait le tapis rouge en guise de solidarité pour le mouvement «Time's Up». Ce n'était pas aussi homogène hier. Et au lieu de porter des épinglettes, des artistes tenaient des roses blanches symboliques. Plusieurs artistes ont tout de même opté pour le noir, dont Lady Gaga, Beyoncé, Miley Cyrus et Kelly Clarkson. Cardi B et Hailee Steinfeld étaient toutes de blanc vêtues, alors que Camila Cabello avait opté pour le rouge.

Controverse en vue?

Jay-Z et Kendrick Lamar dominaient les sélections, avec respectivement huit et sept chances de gagner un trophée.

Cela devait être la soirée du rap, mais Bruno Mars est venu compliquer les choses. Il a remporté les trophées les plus prestigieux, soit ceux pour la chanson, l'enregistrement et l'album de l'année. Lors du gala hors d'ondes, il avait obtenu deux autres prix dans les catégories R&B.

De vives critiques sont à prévoir aujourd'hui. Jay-Z a gagné 21 trophées Grammy au cours de sa riche carrière, mais jamais dans une des quatre catégories principales. Lamar a néanmoins mis la main sur deux Grammy remis lors du gala télévisé hier soir.

Lui et Rihanna ont eu le premier prix de la soirée pour leur chanson Loyalty. Lamar l'a ensuite emporté devant Jay-Z dans la catégorie du meilleur album rap. À la fin de ses remerciements, il a par ailleurs lancé: «Jay for president». Cette boutade faisait référence à la bisbille qui a éclaté lors du week-end entre le président américain Donald Trump et Jay-Z par rapport au taux de chômage de la population noire.

Un numéro coup de poing

Une fois de plus, Kendrick Lamar a donné une prestation coup de poing au tout début du gala au son de XXX. Devant le drapeau américain et entouré de danseurs incarnant des forces de l'ordre puis des victimes (pour dénoncer la violence policière raciste), Bono et The Edge, de U2, l'ont rejoint sur scène, puis l'humoriste David Chappelle a fait deux sortes d'apartés. Lamar a enchaîné avec un extrait de la chanson King's Dead, tirée de Black Panther. Sachez qu'il a assuré la direction artistique de la bande originale du dernier film de l'univers Marvel qui sortira le 16 février (le premier dont le superhéros principal est de race noire).

Les prestations les plus réussies? Terrified de Childish Gambino. Elton John et Miley Cyrus qui joignent leurs voix sur Tiny Dancer. Mais surtout le retour aux années 90 et l'hommage à l'émission In Living Colour de Bruno Mars et Cardi B sur leur tube Finesse.

Pink en jeans pour chanter Wild Hearts Can't Be Broken, c'était quelconque. Sting? Sympathique et nostalgique, sans plus, même après l'arrivée de Shaggy. Duo improbable? Il faut savoir que Sting et Shaggy sortiront un album commun en avril. Le premier extrait pop reggae, Don't Make Me Wait, n'est pas déplaisant.

Discret James Corden, vibrante Kesha

En ouverture du gala, James Corden n'a dit que quelques mots d'introduction avant de laisser Lady Gaga interpréter au piano ses ballades Joanne et Million Reasons. L'animateur britannique du Late Late Show du réseau américain CBS a été plutôt discret.

Sa blague de la soirée? «Quelle bonne chanson! Je ne l'avais jamais entendue», a-t-il dit après Despacito, interprétée par Luis Fonsi et Daddy Yankee.

Le numéro où il a tenté de reproduire ses célèbres Carpool Karaoke dans le métro de New York avec Sting et Shaggy est tombé à plat.

Le gala n'a pas eu une résonance politique aussi forte - du moins aussi sérieuse - que celui des Golden Globes, mais Janelle Monae a fait un vibrant discours sur le mouvement Time's Up, qui vise à mettre fin aux inconduites sexuelles et aux inégalités dans le monde du travail. Janelle Monae a ensuite introduit Kesha, qui a chanté sa chanson Praying entourée de plusieurs chanteuses, dont Cyndi Lauper, Andra Day et Camila Cabello. Un beau moment du gala, tout comme la prestation de U2 dehors devant la statue de la Liberté.

Très rigolo, le moment où Cher, Snoop Dogg, Cardi B, DJ Khaled et Hillary Clinton ont lu des passages du livre - ou plutôt du brulôt anti-Trump - Fire and Fury: Inside the Trump White House de Michael Wolff.

Un Grammy pour Leonard Cohen

Feu Leonard Cohen a décroché un Grammy posthume - lui qui n'en avait jamais gagné de son vivant, sauf un pour l'ensemble de sa carrière -, soit celui de la «meilleure performance rock» pour la chanson You Want It Darker.

Arcade Fire a perdu dans la catégorie du meilleur album alternatif, prix qui est allé à The National pour Sleep Well Beast.

Grand - et mérité - honneur, Alessia Cara est la première Canadienne à remporter le prestigieux Grammy de la révélation de l'année. Même si elle a rêvé pendant sa jeunesse de gagner un trophée, elle a confessé ne pas avoir préparé de discours formel. Authentique et fort talentueuse, cette fille de Brampton, en Ontario.

Des surprises et des absents

Surprise, That's What I Like de Bruno Mars a été sacrée chanson de l'année devant Despacito.

Justin Bieber brillait par ailleurs par son absence, tout comme Ed Sheeran, qui a remporté le prix de la meilleure performance pop solo pour son tube Shape of You.

Sans surprise, Chris Stapleton a remporté le Grammy du meilleur album country. Meilleur album rock? A Deeper Understanding de The War On Drugs. Meilleur album dance? Tonite de LCD Soundsystem.

Les principaux gagnants