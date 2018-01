Remixer ma vie: Laurence Nerbonne

La chanson qui fait invariablement danser les gens dans une soirée?

Single Ladies de Beyoncé

«Juste la phrase qu'elle répète, All the single ladies, t'es sûr que toutes les filles célibataires (ou pas) vont se lever. Et les gars aussi. Cette chanson, pour moi, c'est la définition d'un hit. Ce n'est pas la chanson qui a le plus de contenu intellectuel, mais c'est de la musique pour se libérer et s'amuser. Je pense que toute ma vie, je vais avoir envie de danser sur cette chanson.»

La chanson qui vous fait danser?

Best Friend de Sofi Tukker

«Elle joue quand même beaucoup à la radio, mais elle est vraiment différente des autres. C'est singulier, elle a un rythme qui a vraiment du caractère. C'est un peu une toune de club, mais qui joue quand même à la radio. Dès que j'entends les premières notes, je la reconnais et ça me donne tout de suite envie de danser.»

La chanson sur laquelle vous faisiez des chorégraphies avec vos copines?

Too Much des Spice Girls

«Mon groupe, c'était les Spice Girls. Jeune, j'aimais vraiment ça, et je ne trouve pas ça si mauvais quand je les écoute avec du recul. On ne faisait pas leurs chorégraphies; c'était dans la création libre que je m'exprimais... et ça donnait ce que ça donnait. Je n'étais pas la meilleure, mais je le faisais avec beaucoup d'ambition et de sourire. Il y avait un slow qui s'appelait Too Much, on niaisait beaucoup là-dessus. Et Wannabe, c'était la toune qui nous faisait danser.»

La première chanson que vous avez chantée en public?

Blue Suede Shoes d'Elvis Presley

«Je chantais ça à ma grand-mère, en faux anglais. J'ai longtemps chanté en faux anglais, d'ailleurs... J'imitais Elvis avec un faux micro, je montais sur le divan et je faisais ma performance devant ma grand-mère. C'était mon seul et unique public. Mon premier public, en tout cas.»

Une chanson que vous auriez aimé écrire?

Riptide de Vance Joy

«Je la trouve juste vraiment belle, parfaite. C'est un hit avec un texte personnel. J'aime la trame musicale, la guitare, j'aime juste comment elle est faite. Chaque fois que je l'entends, je me dis que j'aurais tellement aimé écrire cette chanson! Je ne comprends pas comment il a fait pour écrire ça.»

Votre chanson préférée sur Montréal?

Je reviendrai à Montréal de Robert Charlebois

«C'est un classique. Chaque fois que je l'entends, je la trouve belle. Elle est indémodable. J'ai aussi beaucoup écouté Montréal -40 ºC de Malajube. Elle commence elle aussi à être un classique, mais je dirais que celle de Charlebois est presque aussi contemporaine que celle de Malajube.»