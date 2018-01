Cinq choses à suivre aux Grammy

Le rap imposera-t-il sa domination?

Dans la course pour huit prix, Jay-Z domine les sélections, suivi de Kendrick Lamar, qui a sept chances de gagner un trophée. Les deux poids lourds du rap font briller leur genre dans les catégories les plus prestigieuses, soit l'enregistrement, la chanson et l'album de l'année. De son côté, Bruno Mars a obtienu six citations, suivi du rappeur Childish Gambino avec cinq. Lorde s'avère la seule femme en lice pour l'album de l'année. Et on peut prévoir que Luis Fonsi et Daddy Yankee gagneront un prix pour leur tube Despacito.

Des Canadiens seront-ils primés?

La lumière de feu Leonard Cohen jaillit dans deux catégories plutôt pointues, celle de la meilleure interprétation rock pour sa chanson You Want It Darker et celle de la meilleure interprétation «American roots» pour Steer Your Way. Montréal est aussi représenté par Arcade Fire dans la catégorie du meilleur album alternatif. Le Canada fait très bonne figure cette année: Justin Bieber multiplie, bien entendu, les sélections pour sa collaboration à Despacito. Il ne faut pas oublier Alessia Cara, dans la course pour la révélation, le clip et la chanson de l'année. Enfin, Michael Bublé et Sarah McLachlan s'affrontent pour le meilleur album pop traditionnel.

Comment James Corden s'en tirera-t-il?

L'animateur britannique du Late Late Show du réseau américain CBS est de retour à l'animation de la soirée des Grammy. L'an dernier, l'animateur devenu célèbre avec ses «Carpool Karaoke» - des balades en voiture où il entonne des tubes avec de grands noms de la musique - a exécuté un numéro d'ouverture réussi. Dans un style slapstick, il a feint une série de désastres d'ordre technique. Avec tout le mouvement #moiaussi, on verra s'il sera plus politique cette année. Une chose est certaine: on ne s'ennuie pas de LL Cool J.

Quels artistes brilleront sur scène?

Non seulement Jay-Z domine-les sélections, mais il sera également honoré ce soir au cours du pré-gala pour son apport au monde de la musique comme artiste et homme d'affaires. Jay-Z a toutefois refusé de chanter pendant le gala télévisé. On y verra plutôt Bruno Mars et Cardi B interpréter leur tube Finesse, ainsi que des prestations de SZA, P!nk, Lady Gaga, Kendrick Lamar, U2 ainsi qu'Elton John et Miley Cyrus en duo. Des personnes qui ont tenté de mettre fin à leurs jours rejoindront sur scène Logic, Alessia Kara et Khalid pour leur hymne 1-800-273-8255 (soit la ligne téléphonique américaine de prévention du suicide). De plus, on devrait aussi entendre Despacito, des prestations country, et on verra Tina Turner recevoir le prix hommage pour l'ensemble de sa carrière.

Y aura-t-il des échos de #moiaussi?

C'est dans le domaine du cinéma que les cas de harcèlement et d'agressions sexuelles les plus scandaleux ont éclaté aux États-Unis. Au gala des Golden Globes, le mouvement #moiaussi a fortement teinté le tapis rouge et la cérémonie. En sera-t-il de même à la soirée des Grammy? Il en sera du moins question quand Kesha interprétera sa chanson Praying - la chanteuse avait été déboutée par la justice américaine dans sa poursuite pour agression sexuelle et harcèlement moral contre le producteur Dr. Luke. Le producteur du gala télévisé, Ken Ehrlich, a confirmé que la présence de Kesha se veut une référence directe au mouvement #moiaussi.

La 60e soirée des Grammy est diffusée au Canada sur City, dès 19 h 30. Le «premier gala» (Premiere Ceremony) se déroule de 15 h à 18 h et est diffusé en ligne sur le site des Grammy.