Juno: Steven Page se joindra aux Barenaked Ladies

Près d'une décennie après son départ du groupe, Steven Page a confirmé qu'il sera aux côtés d'Ed Robertson et des autres musiciens lorsqu'ils seront intronisés au Panthéon de la musique canadienne.

Ce moment, présenté comme une «apparition spéciale unique» de Steven Page, sera diffusé en direct au cours de la cérémonie, qui se tiendra à Vancouver le 25 mars.

En entrevue, le chanteur affirme qu'il ne s'est pas retrouvé dans une pièce en présence de tous les autres membres du groupe depuis son départ. Il admet que les revoir sera «étrange».

Il ignore pour le moment s'il jouera en compagnie des autres musiciens le soir des Juno, mais les admirateurs de longue date du groupe le souhaiteront certainement.

Ces détails seront déterminés dans les prochaines semaines, a indiqué Ed Robertson, mais pour l'instant, les Barenaked Ladies ne prévoient être réunis que pour leur intronisation et non pour jouer de la musique.

«C'est une situation délicate», a-t-il admis.

«En fin de compte, nous avons tout simplement hâte de célébrer cette réussite ensemble. Nous allons déterminer comment nous allons le faire d'une manière qui sera plaisante pour tout le monde et (qui) sera sensée.»

Steven Page a quitté le groupe qu'il avait fondé avec Ed Robertson à l'école secondaire après une série de problèmes, incluant son arrestation pour possession de marijuana et de cocaïne en 2008 et ce qu'il a décrit comme des désaccords avec d'autres membres quant à la direction artistique que devait prendre le groupe.

La formation s'est alors retrouvée amputée de l'un de ses membres les plus connus, celui qui a prêté sa voix au succès One Week et contribué à écrire des chansons populaires telles que If I Had $1,000,000 et Pinch Me.

Les Barenaked Ladies ont poursuivi leur route avec Ed Robertson à la voix. Ils ont depuis enregistré cinq albums et fait de nombreuses tournées.

Ed Robertson admet qu'il ressent un peu de nostalgie lorsqu'il pense au passé, mais ajoute qu'il a appris à laisser ces souvenirs derrière lui et à se concentrer sur l'avenir.

«Ce qui m'excite, surtout, c'est la façon dont nous continuons d'avancer», a-t-il souligné.