 Prise de son: Hubert Lenoir et le retour de MGMT 

On a écouté

> There Are a Thousand, d'Helena Deland

Une fois de plus, Helena Deland a séduit nos oreilles avec son nouvel extrait There Are a Thousand, dévoilé hier. La chanteuse montréalaise attise le genre folk avec un parfum de féminité, une force vocale tranquille et de fines mélodies pop. Helena Deland partira en tournée, notamment en première partie des Barr Brothers un peu partout au Québec. Elle se produira en tête d'affiche à Montréal le 2 mars pour le lancement d'une double compilation.

> Camila, de Camila Cabello

On s'attendait à de la grosse pop formatée avec le nouvel album de Camila Cabello - son premier sans l'emprise de Fifth Harmony. Ce fut une agréable surprise d'entendre des arrangements plutôt minimalistes et de bon goût; même des guitares acoustiques et des airs latins enjolivés avec finesse. Avec une juste dose de grosses ballades, voilà un album pop de très bonne tenue.

MØ et Cashmere Cat: La tournée MEØW

L'auteure-compositrice-interprète danoise électro-pop MØ fait équipe avec son collègue norvégien Cashmere Cat pour la tournée MEØW, qui débute au MTelus samedi soir. En septembre dernier, MØ a lancé un EP intitulé When I Was Young. Cashmere Cat et elle ont aussi récemment collaboré avec Diplo (ou Major Lazer).

Festival: Ouri à Igloofest

Elle se produira à Igloofest vendredi soir. Une autre occasion de découvrir la douée musicienne électronique montréalaise Ouri, née Ourielle Auvé. Ouri a lancé un deuxième EP, intitulé Superficial, le printemps dernier. Elle a souvent collaboré avec CRi et plus récemment avec Mind Bath, avec qui elle a sorti trois extraits. Ses talents de multi-instrumentiste et de DJ sont au service d'une musique suave, raffinée et captivante.