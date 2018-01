Deux fois le Centre Bell pour Justin Timberlake

Pour sa tournée Man of the Woods, la star de la pop a annoncé hier 10 dates additionnelles, dont un deuxième spectacle au Centre Bell, le lundi 9 avril.

Il devrait refaire parler de lui cette semaine, car on attend un deuxième extrait de Man of the Woods. Pendant ce temps, Timberlake prépare le spectacle de la mi-temps du Super Bowl.

Bref, il est un gars en vue, et occupé.