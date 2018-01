 Céline Dion tempère une fan envahissante en concert 

Une vidéo publiée sur YouTube montre une admiratrice ayant visiblement les facultés affaibliées rejoindre la chanteuse et se jeter dans ses bras, non sans quelques mouvements lascifs. Tandis que les gardes du corps tentent de repousser la dame, Céline Dion prend la situation en main et préfère le dialogue.

Au bout de quelques minutes, l'admiratrice quitte finalement la scène, chancelante. De nombreux internautes ont salué le calme et la classe de Céline Dion.