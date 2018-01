 Décès de la pianiste québécoise Janine Lachance 

La pianiste et professeure de chant Janine Lachance est morte le 16 décembre dernier à Laval à l'âge de 85 ans.

Janine Lachance, qui avait vu le jour à Québec, a fait des études musicales au Conservatoire de musique de Québec. La gagnante du Prix d'Europe de piano en 1952 a ensuite poursuivi sa formation musicale à Paris et à Milan.

De retour au Canada, elle est entrée au Conservatoire de musique de Montréal en tant que répétitrice de la classe d'opéra français de Raoul Jobin et pianiste attitrée des classes et des récitals de Léopold Simoneau et Pierrette Alarie.

Elle a ensuite travaillé auprès des chefs d'orchestre Zubin Metha, Charles Dutoit, Jean Deslauriers, Jean-Marie Beaudet et Raymond Dessaints. Au cours de sa carrière, elle a accompagné de nombreux artistes d'art lyrique tels Cecilia Bartoli, Colette Boky, Richard Verreau, Nicole Lorange, Claude Corbeil et Gino Quilico.

Janine Lachance a été décorée de l'Ordre du Canada en 2004 et intronisée au Panthéon de l'art lyrique canadien en 2007.

Elle laisse dans le deuil, entre autres, sa fille, Christine Dessaints, ses frères et sa soeur.

La famille recevra les condoléances dimanche prochain à partir de 13h00 au Mausolée Saint-Martin, à Laval. Une cérémonie suivra à 16h00 au même endroit.