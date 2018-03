Réconciliation entre les frères Gallagher?

La guerre entre les deux ex-Oasis serait-elle terminée? En tout cas, un certain réchauffement a été amorcé, si on se fie au fil Twitter de Liam Gallagher, qui a souhaité mardi un joyeux Noël à son frère Noel Gallagher.

«Ce fut une année géniale, merci pour tout. J'ai hâte de vous voir demain», a-t-il écrit.

Quand un fan lui a demandé si Noel partageait cet enthousiasme, Liam a répondu: «We're all good again.»

Ainsi, ce qui a été une des plus célèbres et plus longues chicanes de l'histoire du rock serait donc chose du passé.

Voyons maintenant s'ils passent les Fêtes!