All I Want For Christmas Is You au top 10 du Billboard après 23 ans

Vingt-trois, c'est le nombre d'années qu'a mis la chanson All I Want For Christmas Is You, interprétée par Mariah Carey, pour atteindre le top 10 du Billboard Hot 100, le palmarès de référence américain.

Véritable classique des Fêtes, le tube pop figurait sur l'album Merry Christmas (1994).

L'essor de la chanson dans le top 10 du Hot 100 est attribuable en grande partie à sa popularité sur les sites d'écoute en continu.

Depuis que le Billboard tient compte des écoutes en streaming pour évaluer la «performance» des chansons, All I Want For Christmas Is You se classe bon an, mal an dans le Hot 100, mais c'est la première fois qu'elle se hisse aussi haut (au 9e rang).

Un beau cadeau de Noël pour la diva, qui a souvent fait parler d'elle pour ses contre-performances vocales au cours des dernières années.

Source: Billboard