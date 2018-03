 Julien Compagne et de Julien-Robert: musiciens mutants 

Ils sont musiciens et composent à partir d'images. Mais leur art hybride reste accessible. Le duo Video Phase, formé de Julien-Robert et de Julien Compagne, tient à créer un art interactif et ludique. Le contraire de froid et abstrait.

«C'est important que le public partage avec nous quelque chose qui le fait triper, note Julien Compagne. On est dans l'organique et le performatif. Rien ne remplace un être humain sur une scène. Ce qu'on fait, c'est comme une extension de nous-mêmes. On est des musiciens mutants.»

Leur deuxième spectacle, Lumens, a nécessité trois ans de recherche-développement-création. Présenté à la SAT au printemps, il fait maintenant la tournée des maisons de la culture et voyagera aux États-Unis à la fin de l'année.

Sur scène: écrans, claviers, percussions et un grand bol d'eau. Des cubes sont lancés sur l'écran par les musiciens à l'aide de leurs baguettes. Lumens semble à géométrie variable, mais tout est savamment calculé. Pour créer leurs images, les musiciens utilisent d'ailleurs un logiciel de jeu vidéo.

«Les manettes de jeu sont nos instruments. Le but de notre travail, c'est de rester le plus libre possible, créativement et musicalement.»

«Dans notre processus créatif, ajoute Julien-Robert, le visuel entre en ligne de compte dès le départ. On développe nos interfaces en premier en se basant sur les possibilités qu'elles nous donnent. Après, on compose.»

Voir la musique

Le duo existe depuis cinq ans. Les deux Julien se sont rencontrés à la faculté de musique de l'Université de Montréal.

«Ça a cliqué entre nous et on a eu cette idée de créer des spectacles où le visuel serait une représentation de la musique, où l'on pourrait entendre et voir la musique. La musique minimaliste, dont celle de Steve Reich, nous a beaucoup inspirés», explique Julien Compagne

«Le nom du groupe Video Phase vient directement de la pièce Marimba Phase de Reich. C'est notre hommage à ce grand musicien», complète Julien-Robert.

Stimulés par l'idée de dynamiser la performance de l'art numérique, les complices cherchent depuis le début à «théâtraliser» la musique. Dans son premier spectacle, le duo utilisait une bicyclette. Dans Lumens, ils travaillent avec de l'eau.

«On n'oublie pas nos racines. On vient de la musique, mais on cherche avec le visuel à créer des interactions, à développer notre langage.»

«J'ai découvert la vidéomusique à l'université, ajoute-t-il, mais j'ai voulu amener ça ailleurs. À l'époque, c'était de la musique électroacoustique accompagnée de visuel dans un contexte assis et sans performance. Je m'intéresse à la relation entre le musicien et l'image qui n'est plus seulement un accompagnement.»

Innover

Intégrer, fusionner, hybrider. Ils innovent constamment dans leur atelier. Qui dit créations hybrides, dit nouvelles façons de travailler. Même si l'art numérique peut être contraignant parfois.

«Ce sont de belles contraintes qui nous aident à créer, note Julien-Robert. Par exemple, les trajectoires des cubes qu'on lance dans l'écran, c'est difficile parce qu'on a le choix de six modèles différents. C'est mathématique. En même temps, c'est très stimulant pour notre créativité.»

Les deux Julien se disent, en outre, ouverts à des collaborations avec d'autres artistes, en danse ou en théâtre par exemple.

«L'avantage de la percussion, par rapport à d'autres instruments, c'est la physicalité de la discipline, croit Julien Compagne. Ça ressemble à la danse. Dans un spectacle où l'on voulait mettre la performance au centre, la percussion permet un lien entre l'interprète et le résultat visuel.»

Dans Lumens, il n'y a pas de hiérarchie entre la musique et les images. Le duo cherche à fondre les deux expressions en une, au point où il devient difficile d'expliquer la musique sans les images.

«C'est évident qu'on n'est pas rendus au bout de nos recherches. C'est presque illimité comme mode d'expression», conclut Julien Compagne.

Video Phase présente Lumens le 14 décembre à 19 h 30 à la maison de la culture Mont-Royal et le 17 décembre à 14 h à la salle Émile-Legault de Saint-Laurent.